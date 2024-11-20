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17:32, 20 ноября 2024Забота о себе

Диетолог предупредила об опасных добавках в магазинной выпечке

Диетолог Писарева: добавки в выпечке повышают риск онкологических заболеваний
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergio Arze / Unsplash

В выпечке из магазина содержится много потенциально опасных добавок, предупредила врач-диетолог Ирина Писарева. Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Она напомнила, что в любой выпечке используется обычная пшеничная обработанная мука, также в тесто добавляют не самые полезные компоненты — сахар, масло или маргарин. «А начинка, которую добавляют в пироги, еще больше увеличивает калорийность продукта. Съев две булочки, можно сразу закрыть половину суточной нормы калорийности и быстро ощутить голод, тогда как полноценный прием пищи, сбалансированный по КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы), может насытить на три-четыре часа», — отметила Писарева.

Кроме того, продолжила диетолог, в выпечке из магазина могут содержаться трансжиры и консерванты, химические добавки и эмульгаторы, которые негативно влияют на состояние здоровья и повышают риски развития онкологических заболеваний. Лишний вес, к которому приводит увлечение мучными продуктами, приводит к сопутствующим проблемам со здоровьем, добавила она.

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Больше всего, по словам врача, из-за употребления выпечки страдают сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат и пищеварительная система.

Ранее врач-онколог Елена Смирнова заявила, что вечерний прием пищи влияет на самочувствие человека и работу его кишечника утром. Для поддержания здоровья ЖКТ она посоветовала россиянам есть на ужин ферментированные продукты, например йогурт, кефир или квашеную капусту.

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