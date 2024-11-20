Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:22, 20 ноября 2024Россия

Дроны ВСУ атаковали площадки российского масложирового предприятия

«Ведомости»: 2 площадки ГК «Эфко» в Воронежской области атакованы дронами ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Воронежской области атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись две промышленные площадки российского масложирового предприятия группы компаний (ГК) «Эфко». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.

«Вечером 19 ноября две промышленные площадки нашей компании подверглись атаке БПЛА. Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет», — подчеркнул собеседник издания.

Какие именно площадки подверглись атаке, источник не уточнил.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пять украинских беспилотников атаковали предприятие, производящее гражданскую продукцию. На месте происшествия начался пожар, сотрудники были эвакуированы. Позднее Гусев уточнил, что пожарные ликвидировали возгорание.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США подтвердили удар американскими дальнобойными ракетами по России

      Учительница совратила ученика и просила директора школы не рассказывать ее мужу

      Уставшая от жизни в браке без секса женщина нашла спорный выход из сложной ситуации

      В Госдуме предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

      Зеленский пообещал произвести десятки тысяч дальнобойных дронов

      Мирный житель пострадал в результате обстрела российского города

      В российском регионе выходцы из ближнего зарубежья напали на бойца СВО

      В украинском городе произошли взрывы

      Дроны ВСУ атаковали площадки российского масложирового предприятия

      В Британии раскрыли возможное число ATACMS в распоряжении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше