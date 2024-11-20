Дроны ВСУ атаковали площадки российского масложирового предприятия

«Ведомости»: 2 площадки ГК «Эфко» в Воронежской области атакованы дронами ВСУ

В Воронежской области атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись две промышленные площадки российского масложирового предприятия группы компаний (ГК) «Эфко». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.

«Вечером 19 ноября две промышленные площадки нашей компании подверглись атаке БПЛА. Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет», — подчеркнул собеседник издания.

Какие именно площадки подверглись атаке, источник не уточнил.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пять украинских беспилотников атаковали предприятие, производящее гражданскую продукцию. На месте происшествия начался пожар, сотрудники были эвакуированы. Позднее Гусев уточнил, что пожарные ликвидировали возгорание.