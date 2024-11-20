Эрдоган назвал решение Байдена по ударам вглубь России разжиганием конфликта

Эрдоган: решение Байдена по ударам вглубь РФ направлено на разжигание конфликта

Решение президента США Байдена по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими ракетами вглубь России направлено на разжигание и разрастание конфликта. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Сейчас господин Байден предпринял шаг, который можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась. Этот шаг господина Байдена, помимо эскалации конфликта, приведет к еще большей реакции со стороны России», — сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Анкара не считает правильным это решение и не поощряет его. По его словам, Украина и России должны сосредоточиться на мире, сохраняя спокойствие и не поддаваясь на провокации.

Ранее Эрдоган поддержал позицию Россию по обновлению ядерной доктрины. Политик заявил, что у России, как и у любой суверенной державы, должна быть и есть возможность защищать себя от внешних угроз. Он также отметил, что Анкара продолжит взывать стороны конфликта к миру, несмотря на атаку ВСУ на Россию с использованием американских ракет ATACMS.