Эрдоган заявил о желании находиться в контакте с Россией

Anadolu: Эрдоган заявил, что Турция действует в Сирии в контакте с РФ

Турция действует в Сирии, исходя из своих национальных интересов, и поэтому находится в постоянном контакте с российской стороной. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.

«Мы пытаемся перестроить обстановку в Сирии на пользу всего региона, проводя необходимые переговоры с Россией по этому вопросу», — сказал глава государства.

Ранее Эрдоган заявил, что санкционирование Вашингтоном ударов американскими дальнобойными ракетами вглубь российскими ракетами направлено на разжигание и разрастание конфликта.