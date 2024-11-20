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14:01, 20 ноября 2024Мир

Эрдоган заявил о желании находиться в контакте с Россией

Anadolu: Эрдоган заявил, что Турция действует в Сирии в контакте с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция действует в Сирии, исходя из своих национальных интересов, и поэтому находится в постоянном контакте с российской стороной. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.

«Мы пытаемся перестроить обстановку в Сирии на пользу всего региона, проводя необходимые переговоры с Россией по этому вопросу», — сказал глава государства.

Ранее Эрдоган заявил, что санкционирование Вашингтоном ударов американскими дальнобойными ракетами вглубь российскими ракетами направлено на разжигание и разрастание конфликта.

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