Фантомные метки появились на радаре самолета с россиянами на борту

Aviaincident: пилоты российского самолета увидели фантомные метки на радаре

Пилоты самолета российской авиакомпании увидели фантомные метки на радаре во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

19 ноября Airbus A320 с пассажирами на борту выполнял рейс из московского аэропорта Шереметьево в Самару. При заходе на посадку на приборе ТКАС появилось множество меток.

Отмечается, что в тот момент самолет находился на высоте 1,5-2,7 тысячи метров. При этом других воздушных судов в районе аэропорта Курумоч не было. Несмотря на фантомные метки, пилоты продолжили посадку и благополучно приземлились.

Ранее экипаж другого российского лайнера заметил в полете два десятка НЛО. Светящиеся объекты двигались в линию в небе над Москвой.