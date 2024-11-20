Ученые Автономного университета Мадрида во главе с Присциллой Вильявалсо раскрыли истинную причину загадочной кончины легендарного актера и мастера единоборств Брюса Ли в возрасте 32 лет. Они считают, что спровоцировала ее не аллергия на обезболивающий препарат, а обычная питьевая вода. Какую именно патологию испанские исследователи выявили у Ли?

Какова официальная причина кончины Брюса Ли?

Точная причина трагедии за 51 год так и не была установлена, хотя за это время было выдвинуто много гипотез: от аллергии и эпилептического припадка до мести китайской мафии. Точно известно лишь то, что вечером 20 июля 1973 года, находясь в гостях у актрисы Бетти Тин Пэй, Ли почувствовал головную боль и головокружение. Он употребил марихуану, принял сильный обезболивающий препарат и отправился отдохнуть в спальню, где спустя два часа и нашла его без сознания Тин Пэй. Приехавшие на место происшествия медики доставили актера в ближайшую больницу, но спасти его не смогли.

Официальной причиной летального исхода патологоанатомы назвали отек головного мозга, развившийся у Ли из-за сильной аллергической реакции на компоненты обезболивающего препарата. В отчете экспертов было указано, что в его черепной коробке было обнаружено 200 миллилитров лишней жидкости.

В 2018 году американский писатель Мэттью Полли в своей книге «Брюс Ли. Я никогда не сдамся» предположил, что причиной летального исхода мог стать тепловой удар, произошедший из-за того, что за несколько месяцев до дня трагедии актер удалил подмышечные потовые железы и тем самым спровоцировал перегрев организма и огромную нагрузку на сердце. Правда, убедительных доказательств этой теории найдено не было.

Брюс и его сын Брэндон Фото: RR Auctions / Wikipedia.org

Команда испанских ученых провела анализ данных вскрытия и на их основании выдвинула версию, что у Брюса развилась тяжелая гипонатриемия — заболевание, характеризующееся резким падением концентрации натрия в плазме крови ниже критической отметки в 135 миллимолей на литр. Исследователи утверждают, что именно эта патология и спровоцировала у актера отек мозга.

Мы предполагаем, что Брюс Ли умер от специфической формы почечной недостаточности: неспособности выводить достаточное количество жидкости для поддержания водно-электролитного баланса... Это может вызвать гипонатриемию, отек мозга и смерть в течение нескольких часов, если избыток воды не выводится с мочой Присцилла Вильявалсо руководитель исследовательской группы Автономного университета Мадрида

Основные симптомы гипонатриемии

Симптомы заболевания неспецифичны, поэтому установить точный диагноз можно только с помощью биохимического и общего анализа крови, ультразвукового исследования и при необходимости МРТ головного мозга. Тем не менее врачи Европейской почечной организации выделяют ряд наиболее типичных признаков, которые позволяют заподозрить этот недуг и своевременно обратиться за медицинской помощью.

Так, при гипонатриемии легкой степени человек может жаловаться на головную боль, небольшую сонливость, заторможенность и раздражительность, потерю аппетита и судорожные подергивания конечностей. Если заболевание протекает в умеренной форме, к перечисленным симптомам добавляются тошнота без рвоты и спутанность сознания. Из-за сужения сосудов может возникнуть ощущение постоянно холодных конечностей.

В тяжелой же форме нарушение водно-электролитного баланса сопровождается рвотой, сильной сонливостью, потерей сознания, судорогами, респираторными нарушениями и потерей сознания

Интенсивность проявлений гипонатриемии зависит от скорости ее развития. В случае медленного прогрессирования симптомы практически отсутствуют до момента, когда уровень натрия в крови опустится до критически низких значений. При острой же форме заболевания ухудшение состояния происходит менее чем за 48 часов. Без медицинской помощи острая гипонатриемия в тяжелой форме грозит быстрым отеком мозга и, как следствие, комой и летальным исходом.

Каково лечение заболевания?

Лечение гипонатриемии зависит от степени тяжести и объема циркулирующей крови. Назначать его должен исключительно врач.

Главная задача терапии — восстановить осмотическое давление плазмы крови. При наличии судорог, остановки дыхания или комы человеку необходимо ввести трехпроцентный хлорид натрия.

Кадр: фильм «Выход Дракона»

При острой гипонатриемии, чтобы нормализовать уровень натрия в крови, врачи назначают гипертонический раствор — это раствор с высоким содержанием соли. При хроническом течении заболевания восстанавливать нормальный уровень электролита надо постепенно — в течение 48-72 часов, чтобы организм успел адаптироваться.

Что могло спровоцировать гипонатриемию у Ли?

Гипонатриемия считается чрезвычайно опасной из-за ее непредсказуемости и стремительности. Она может развиться как из-за проблем со здоровьем, так и из-за обильного питья. Сам мастер единоборств неоднократно рассказывал в интервью, что употребляет очень много воды, потому что она его вдохновляет.

Брюс Ли был последователем даосизма и любил повторять: «Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой». Со временем эта фраза стала его визитной карточкой

Жена актера, Линда Ли Кэдуэлл, рассказала, что в последние месяцы жизни он практически перестал употреблять твердую еду и питался в основном морковным и яблочным соком. Этим объяснялось и то, что с мая по июль 1973 года Ли сильно похудел.

Кадр: фильм «Кулак ярости»

Развитие гипонатриемии могло спровоцировать и нездоровое увлечение актера алкоголем. Он, по воспоминаниям друзей, в последние месяцы жизни мог спокойно выпить «до 20 керамических бутылок саке за вечер». При этом помимо алкоголя Ли злоупотреблял марихуаной и принимал диуретики — рецептурные препараты, повышающие скорость образования мочи. Присцилла Вильявалсо обратила внимание на то, что все эти факторы усиливали жажду и побуждали актера пить еще больше жидкости, что лишь усиливало нагрузку на и без того плохо работающие почки.

От 6 до 8 литров жидкости выпил Брюс Ли в день трагедии, согласно полученной авторами исследования информации

Авторы исследования утверждают, что этого количества достаточно, чтобы спровоцировать гипонатриемию при наличии нарушений водного обмена в организме, которые явно были у актера. Вильявалсо также отметила, что в свете открывшейся информации коронная фраза Ли «будь водой, друг мой» получила новую, трагическую трактовку.

«Тот факт, что мы на 60 процентов состоит из воды, не защищает нас от потенциально угрожающих жизни последствий употребления воды в большем количестве, чем могут вывести почки», — подчеркнула исследователь. Она также посоветовала перестать слепо следовать советам пить больше трех литров жидкости в сутки.