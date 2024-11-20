Грабители с топорами похитили уникальные предметы искусства из парижского музея

В Париже грабители похитили из музея Коньяк-Жэ коллекционные шкатулки XVIII века

В Париже ограбили музей Коньяк-Жэ. Об этом пишет издание Le Parisien.

Как сообщает источник, проникнув в музей, грабители разбили витрину топором и похитили пять коллекционных шкатулок и табакерок XVIII века. Налет произошел прямо при посетителях.

Полный список похищенных предметов искусства на данный момент неизвестен, но издание уточняет, что люди при ограблении не пострадали. Сейчас полиция занимается поисками злоумышленников.

Ранее стало известно, что в Нидерландах неизвестные украли четыре подлинника картин художника Энди Уорхола.