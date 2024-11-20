Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 20 ноября 2024Мир

Израиль пообещал не выселять палестинцев с севера Газы

Axios: Израиль заявил США, что не будет выселять палестинцев с севера Газы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Израиль пообещал США не выселять палестинцев с севера Газы и обеспечивать для них доступ к продуктам питания из гуманитарной помощи. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на копию документа.

«Израиль официально пообещал администрации [президент США Джо] Байдена на прошлой неделе, что у него нет намерений насильно переселять палестинцев с севера Газы или морить там голодом гражданское население», — говорится в письме.

Документ был адресован госсекретарю США Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину. Письмо подписали министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и его коллега из минобороны Исраэль Кац.

Ранее Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Эрдоган подчеркнул, что в ближайшем будущем никаких шагов по восстановлению диалога не будет предпринято.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ опубликовали кадры с ударом по российскому региону Storm Shadow

      Стало известно о подготовке в Польше военных для нападения на Белоруссию

      В Госдепе объяснили решение США передать Киеву запрещенное оружие

      В Белоруссии назвали территориальные цели Запада

      Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку Украины

      Британская журналистка пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

      Зеленский заявил об информационном нагнетании «какой-то особой опасности»

      Зеленский признал неспособность Украины выйти на границы 1991 года

      В Польше отказались верить в применение ВСУ американских ракет ATACMS без помощи США

      Хуснуллин восхитился частными домами в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше