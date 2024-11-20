Израиль пообещал не выселять палестинцев с севера Газы

Axios: Израиль заявил США, что не будет выселять палестинцев с севера Газы

Израиль пообещал США не выселять палестинцев с севера Газы и обеспечивать для них доступ к продуктам питания из гуманитарной помощи. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на копию документа.

«Израиль официально пообещал администрации [президент США Джо] Байдена на прошлой неделе, что у него нет намерений насильно переселять палестинцев с севера Газы или морить там голодом гражданское население», — говорится в письме.

Документ был адресован госсекретарю США Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину. Письмо подписали министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и его коллега из минобороны Исраэль Кац.

Ранее Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Эрдоган подчеркнул, что в ближайшем будущем никаких шагов по восстановлению диалога не будет предпринято.