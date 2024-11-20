Известная рэперша прикрыла обнаженную грудь ракушками на фото

Американская рэперша Диамонте Киава Валентин Харпер, более известная как Saweetie, снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,6 миллиона подписчиков.

31-летняя исполнительница предстала перед камерой на фоне моря и пальм. Она позировала в зеленых V-образных трусах от бикини, прикрыв обнаженную грудь огромными ракушками.

Знаменитость заплела волосы в несколько кос, украсив их деревянными бусинами, сделала маникюр с оранжевым лаком и надела жемчужные серьги-подвески.

Ранее в ноябре британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, снялась топлес для модного шведского бренда Acne Studios.