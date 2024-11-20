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20:36, 20 ноября 2024Ценности

Известная рэперша прикрыла обнаженную грудь ракушками на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @saweetie

Американская рэперша Диамонте Киава Валентин Харпер, более известная как Saweetie, снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,6 миллиона подписчиков.

31-летняя исполнительница предстала перед камерой на фоне моря и пальм. Она позировала в зеленых V-образных трусах от бикини, прикрыв обнаженную грудь огромными ракушками.

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