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00:23, 20 ноября 2024Россия

Кадыров заявил о ликвидации «татуированного рейнджера» в Брянской области

Кадыров: в Брянской области ликвидированы члены иностранной ДРГ в составе ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российские бойцы ликвиировали в Брянской области диверсионную группу (ДРГ), состоящую из иностранцев, которая действовала в интересах Вооруженных сил Украины. В ее состав входил и так называемый «татуированный рейнджер», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По словам Кадырова, инцидент в российском регионе произошел еще в конце октября. В составе ДРГ были неслучайные бойцы — это опытные иностранные военнослужащие, которые планировали серию диверсий на территории РФ.

«Один из уничтоженных — татуированный рейнджер. Скорее всего, именно он стал звездой интернета еще год назад, когда Дед Бидон встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети», — напомнил глава Чечни.

Кадыров добавил, что благодаря визиту «непрошенного гостя» коллекция пополнилась американским армейским пулеметом М249, поскольку ранее российским подразделениям не удавалось захватить новый образец без повреждений. «А тут рейнджер пересек половину мира, добирался на самолете, потом на машине, затем пешком и все для того, чтобы пополнить нашу уникальную коллекцию», — заключил он.

Ранее глава Чечни опубликовал видео с уничтожением солдат ВСУ в Сумской области. Выявить позиции противника удалось с помощью беспилотников.

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