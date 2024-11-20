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00:16, 20 ноября 2024Спорт

Карпин прокомментировал победу сборной России над Сирией

Тренер Валерий Карпин о победе над Сирией: сборная России должна жить
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу команды над Сирией в товарищеском матче. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что атмосфера на стадионе показала необходимость существования сборной России. «Это лишний раз подтверждает, что сборная должна жить. Я сказал спасибо ребятам за этот сбор», — посчитал он.

Ранее Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Сирии в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Волгоград-Арена» и завершилась со счетом 4:0.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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