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17:32, 20 ноября 2024Мир

Лидера оппозиции африканской страны похитили

WP: жена лидера оппозиции Уганды Киззы Бесидже заявила, что его похитили
Семен Александров (редактор)
Кизза Бесидже

Кизза Бесидже. Фото: Abubaker Lubowa / Reuters

Жена лидера оппозиции Уганды Киззы Бесидже заявила, что его похитили в Кении и перевезли через границу в военную тюрьму. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Жена политика Винни Бьянима, которая занимает пост исполнительного директора Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД, рассказала, что Бесидже был похищен 16 ноября, когда находился в столице Кении Найроби на презентации книги местного политика.

«Мне только что сообщили, что он находится в военной тюрьме в Кампале. Мы, его семья и его адвокаты, требуем встречи с ним. Он не солдат. Почему его держат в военной тюрьме?» — заявила она.

Мэр Кампалы и глава Форума за демократические перемены, ведущей оппозиционной партии африканской страны, Эриас Лукваго подтвердил эту информацию, сообщив, что Бесидже находится в военной тюрьме Макиндье.

Ранее глава МИД Уганды Джеждже Одонго заявил, что страна получила приглашение стать страной — партнером БРИКС. Он добавил, что в Уганде проводятся необходимые процедуры согласования, которые позволят решить, готова ли страна принять приглашение от объединения.

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