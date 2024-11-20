Лидера оппозиции африканской страны похитили

WP: жена лидера оппозиции Уганды Киззы Бесидже заявила, что его похитили

Жена лидера оппозиции Уганды Киззы Бесидже заявила, что его похитили в Кении и перевезли через границу в военную тюрьму. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Жена политика Винни Бьянима, которая занимает пост исполнительного директора Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД, рассказала, что Бесидже был похищен 16 ноября, когда находился в столице Кении Найроби на презентации книги местного политика.

«Мне только что сообщили, что он находится в военной тюрьме в Кампале. Мы, его семья и его адвокаты, требуем встречи с ним. Он не солдат. Почему его держат в военной тюрьме?» — заявила она.

Мэр Кампалы и глава Форума за демократические перемены, ведущей оппозиционной партии африканской страны, Эриас Лукваго подтвердил эту информацию, сообщив, что Бесидже находится в военной тюрьме Макиндье.

Ранее глава МИД Уганды Джеждже Одонго заявил, что страна получила приглашение стать страной — партнером БРИКС. Он добавил, что в Уганде проводятся необходимые процедуры согласования, которые позволят решить, готова ли страна принять приглашение от объединения.