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14:36, 20 ноября 2024Экономика

Коммунальные работы в Лондоне обернулись археологическим открытием

Independent: в Лондоне коммунальщики случайно наткнулись на древнеримскую дорогу
Виктория Клабукова

Фото: Museum of London Archaeology / Southwark Council

В Лондоне работы по расширению тепловой сети обернулись археологическим открытием. О находке, прятавшейся под землей, пишет Independent.

Разрыв траншею в районе улиц Олд-Кент-роуд и Илдертон-роуд, коммунальщики обнаружили древнеримскую дорогу Уотлинг-стрит. Прежде ее точное местоположение было предметом споров историков. По данным ученых, эту магистраль вымостили две тысячи лет назад вскоре после вторжения римлян в Британию — в первом веке нашей эры.

Она пролегала от римского порта в Дувре до Западного Мидленда, а протяженность маршрута составляла 444 километра, что делает его одним из крупнейших на Туманном Альбионе той эпохи. Ширина магистрали приближается к 6 метрам, а высота — 1,4 метра. Дорога хорошо сохранилась: на ней до сих пор четко различимы отдельные слои из утрамбованного гравия, мела и песка.

Ранее аналогичный случай произошел в России. В Кемерово сотрудники водоканала случайно наткнулись на останки мамонта, проводя работы на одном из объектов.

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