Мигранта заподозрили в смертельном избиении пятимесячной дочери из-за ее плача

В Люберцах Московской области задержали 28-летнего гражданина Республики Таджикистан по подозрению в расправе над пятимесячной дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, 19 ноября мужчина в квартире нанес ребенку множественные удары по голове. Повреждения оказались несовместимы с жизнью, младенца спасти не удалось. Причиной избиения стал продолжительный плач дочери.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан возбудили дело в отношении избивавшей дочь утюгом матери.