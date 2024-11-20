Мигранта заподозрили в смертельном избиении пятимесячной дочери из-за ее плача

В Подмосковье задержали мигранта по подозрению в убийстве дочери из-за ее плача

В Люберцах Московской области задержали 28-летнего гражданина Республики Таджикистан по подозрению в расправе над пятимесячной дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 19 ноября мужчина в квартире нанес ребенку множественные удары по голове. Повреждения оказались несовместимы с жизнью, младенца спасти не удалось. Причиной избиения стал продолжительный плач дочери.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан возбудили дело в отношении избивавшей дочь утюгом матери.