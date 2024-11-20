Минобороны показало работу систем ПВО в Курской области

Минобороны России показало работу ЗРПК «Панцирь-С» в Курской области

Минобороны России показало работу зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть замаскированный ЗРПК, выполняющий функции системы противовоздушной обороны (ПВО). Также на видео попали российские военнослужащие.

Ранее в Курской области ударный FPV-дрон группировки российских войск «Север» уничтожил замаскированный автомобиль Вооруженных сил Украины. Минобороны опубликовало видео с атакой на украинскую технику.