Мужчина попал под суд за размахивание водяным пистолетом

В Австралии водитель Uber попал под суд из-за водяного пистолета

В Австралии водитель Uber получил выговор от судьи за размахивание водяным пистолетом у здания парламента. Об этом сообщает News.com.au.

28-летний водитель Вакар Вик попал под суд из-за записей с камер видеонаблюдения, установленных у парламента штата Новый Южный Уэльс. На них он сидел на переднем сидении и размахивал чем-то, напоминающим пневматический пистолет Glock. Это заметили сотрудники полиции и арестовали его.

Машину Вика обыскали и нашли внутри водяной пистолет. Мужчина объяснил, что купил его для племянника, который живет в Пакистане. По его словам, именно этот водяной пистолет полицейские приняли за огнестрельное оружие.

Вик провел ночь под стражей и на следующий день явился на судебное заседание. «Не понимаю, зачем было приносить подобный предмет в такое важное место и размахивать им повсюду», — заметил судья. По его словам, Вику очень повезло, что полицейские реагировали сдержанно и не стали стрелять.

Вику запретили подходить к зданию парламента ближе, чем на километр. У него временно изъяли паспорт и обязали явиться в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жительницу штата Калифорния, чей маленький сын нашел в машине пистолет и выстрелил в себя. До приезда врачей ему помогала 19-летняя прохожая. По ее словам, успокаивая мальчика, она даже поговорила с ним о мультфильме «Щенячий патруль».