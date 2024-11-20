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18:03, 20 ноября 2024Из жизни

Мужчина поселил в гараже 200 змей и разрешил детям спать с ними в обнимку

Во Флориде владелец 200 змей разрешил своим детям спать с ними в обнимку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: New York Post

Владелец 200 змей из американского штата Флорида рассказал об отношениях его детей к ним. Почему он разрешил своим детям спать с опасными рептилиями в обнимку, рассказал The New York Post со ссылкой на SWNS.

45-летний Сократис Христофору поселил экзотических рептилий в гараже. Это пространство специально оборудовано для комфортной жизни змей. Днем в нем поддерживается температура 22 градуса по Цельсию, ночью — 20 градусов. На содержание питомцев семье приходится тратить тысячу долларов (100 тысяч рублей) в несколько месяцев.

Среди питомцев Христофору есть древесные и собакоголовые питоны, а также редкий вид Новогвинейского водного питона. В его гараже обитают и две ядовитых особи. По словам мужчины, у него есть лицензия на владение этими змеями. Они живут в закрытых террариумах.

Христофору отметил, что его пятилетний сын Максимус и девятилетняя дочь Ариана не боятся змей, а относятся к ним с любопытством. Он даже назвал своих детей «опытными укротителями змей». Как отмечает мужчина, в комнате Арианы содержится 30 змей, о которых она заботится. У детей даже есть любимые змеи — питоны Фенси и Мегатрон. Ариана и Максимус любят обниматься и играть с ними.

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Как рассказывает Христофору, его увлечение змеями началось в шесть лет. Тогда он любил в свободное время ловить ядовитых особей на своем заднем дворе. В 2001 году мужчина стал собирать коллекцию змей, но прервался через семь лет из-за финансового кризиса. По словам Христофору, его хобби возродила Ариана: в 2016 году он купил ей первую змею, которой девочка дала кличку Снежинка. «В тот момент, когда Ариана держала Снежинку, я увидел ту же искру в ее глазах», — вспомнил Христофору.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Джерси, США, мужчина выходил черепаху, вылупившуюся с двумя головами. Благодаря ему она дожила до двухмесячного возраста вопреки ожиданиям экспертов.

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