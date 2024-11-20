Мужчина таскал посетительницу бара за волосы и попал в межгосударственный розыск

В Саратовской области ищут мужчину, таскавшего посетительницу бара за волосы

В Саратовской области правоохранители разыскивают мужчину, который таскал за волосы посетительницу бара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По предварительным данным, ЧП произошло в ночь на 17 ноября в кафе-баре, расположенном в Балаково. Там злоумышленник нарушал общественный порядок и таскал одну из посетительниц заведения за волосы. Его личность уже установлена. Известно, что это 25-летний местный житель. Ему заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Он объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее сообщалось, что Засвияжский районный суд Ульяновска приговорил 46-летнего местного жителя к полутора годам принудительных работ за избиение пенсионерки.