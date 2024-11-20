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11:44, 20 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о готовности к переговорам и потребовали больше оружия

Представитель Киева в ЕС Ченцов: мы готовы к переговорам, но нам нужно оружие
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Украина готова к любым форматам переговоров, но сейчас ей требуется больше оружия, чтобы разговаривать с Москвой с позиции силы. Об этом в ходе беседы с изданием Bloomberg заявил официальный представитель Киева в Европейском союзе (ЕС) Всеволод Ченцов.

«Важно, что мы готовы к любым переговорам. Но сейчас нам нужно больше оружия, больше систем противовоздушной обороны. Когда это произойдет, у нас будет шанс на достижение значимого и справедливого мира», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность в том, что, если Киев продолжит давить на своих европейских союзников, они примут аналогичные решения об ударах дальнобойным оружием вглубь России вслед за Вашингтоном.

Ранее Министерство обороны США подтвердило журналистам, что американский президент Джо Байден разрешил передать противопехотные мины Вооруженным силам Украины и использовать их на территории республики.

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