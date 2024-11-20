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09:51, 20 ноября 2024Мир

На Западе заявили о планах Ирана сократить запасы урана

Bloomberg: Иран прекратит производство урана, близкого к оружейному
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют со стороны Ирана реализацию мер по сокращению производства урана, близкого к оружейному. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет международной организации.

«Обязательство Ирана последовало за обсуждениями между генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в этом месяце в Тегеране. Хотя МАГАТЭ все еще необходимо завершить расследования прошлой иранской деятельности, ограничение запасов Ирана "было бы важно" для начала восстановления доверия», — приводит издание данные из отчета.

Агентство также приводит слова экспертов о причинах подобного шага. По их мнению, это является жестом к деэскалации в отношениях с США и будущей администрацией избранного главы государства Дональда Трампа, который нацелен на максимально жесткое сдерживание Тегерана.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что отношения с Россией не изменятся в случае возобновления Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его словам, Россия и Иран нашли собственный способ сотрудничества и из-за элемента соседства, и из-за общих подходов.

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