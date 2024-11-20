Подсчитана стоимость базового набора для подготовки машины к холодам в 2024 году

Стоимость набора для подготовки машины к холодам в 2024 году оценили в 38 тысяч

Базовый набор для подготовки машины к холодам в 2024 году обойдется автолюбителям в среднем в 38 900 рублей, подсчитали аналитики маркетплейса Мегамаркет и сервиса для приема платежей ЮKassa в совместном исследовании. С результатами работы ознакомилась «Лента.ру».

К зиме эксперты рекомендуют автовладельцам приобрести комплект зимней резины, заменить моторное масло, антифриз, щетки стеклоочистителя, воздушный, масляный и салонный фильтры, заменить жидкость стеклоомывателя на зимнюю и обработать силиконовой смазкой резиновые уплотнители. В базовый комплект входит также набор автохимии и аксессуаров, которые помогают при сильных морозах: антилед для стекол, жидкий ключ, размораживатель замков, щетка для очистки снега, скребок для льда и складная лопата. Помимо этого, эксперты советуют приобрести пусковое зарядное устройство, которое поможет запустить двигатель, если аккумулятор разрядился.

По данным аналитиков, самая дорогостоящая позиция в списке — это шины. Так, в 2024 году средний чек на покупку нового комплекта зимней резины составляет 30 тысяч рублей.

Выгоднее всего покупать зимние шины весной — в марте и апреле. В этот период можно приобрести комплект в среднем за 25 тысяч рублей. Спрос начинает постепенно расти уже в начале лета, и чем ближе к зиме — тем дороже автолюбителям обходится покупка резины. Предсезонный пик традиционно приходится на октябрь — в это время средний чек достигает 37 тысяч рублей Святослав Милешкин руководитель направления категории автотоваров на Мегамаркете

Аналитики выяснили, что в 2024 году популярностью пользуются шины отечественного производства. Спрос на них по сравнению с 2023 годом вырос на 27 процентов. Выбирая товары иностранных производителей, россияне чаще всего предпочитают китайские шины — спрос на них вырос по сравнению с прошлым годом на 125 процентов. Также в топе Италия (19 процентов) и Южная Корея (26 процентов).

В топ-5 регионов по продаже зимних шин в октябре 2024 года вошли Москва и область, Свердловская область, Пермский край, Республика Татарстан и Санкт-Петербург, сообщают эксперты. При этом в прошлом году северная столица занимала второе место по объему продаж среди регионов.

С наступлением холодов растет и количество продаж в категории «Автозапчасти». По данным аналитиков, в 2024 году пик покупок в этом сегменте зафиксирован в сентябре — средний чек в онлайн-магазинах увеличился на 9 процентов по сравнению с августом и составил 6 783 рубля. Отмечается, что больше всего платежей совершили в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской и Свердловской областях.

Ранее основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников перечислил проблемные для зимы модели авто.

