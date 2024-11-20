Надаль высказался о завершении карьеры

Теннисист Рафаэль Надаль о завершении карьеры: цифры и титулы не имеют значения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру. Его слова приводятся на сайте Кубка Дэвиса.

Свой последний матч Надаль сыграл на Кубке Дэвиса против представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхюлпа. Испанец уступил со счетом 4:6, 4:6.

Надаль подчеркнул, что цифры и титулы не имеют значения. «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленькой деревни на Майорке, который шел к своей мечте, работая изо всех сил, чтобы стать тем, кем являюсь сегодня. Мне повезло пережить весь этот незабываемый опыт» — заявил он.

38-летний спортсмен поделился, что не устал играть в теннис. «Мое тело больше не хочет играть в теннис», — отметил он, добавив, что превзошел все свои мечты.

Надаль за свою карьеру одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, занимая второе место в истории по этому показателю. Он выигрывал Открытый чемпионат Франции рекордные 14 раз. Также испанец дважды становился олимпийским чемпионом — в одиночном разряде на Играх-2008 и в парном разряде на ОИ-2016.