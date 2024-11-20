Наличие дочери в райдере Любови Успенской опровергли

Концертный директор Успенской опроверг добавление дочери в райдер артистки

Информация о том, что певица Любовь Успенская добавила в райдер дочь Татьяну Плаксину, не соответствует действительности. Об этом заявил концертный директор исполнительницы Александр Иваненко в беседе с RTVI.

«Я не знаю, откуда они это взяли. Сейчас, на данном этапе, Таня не выступает. А те, кто про это пишут, выдумывают на ходу, сами от себя добавляют», — заявил мужчина.

Иваненко также подчеркнул, что певице не нужно использовать дочь, чтобы поднять свой гонорар. «Она это может сделать в любое время по собственному желанию», — заключил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Любовь Успенская добавила в райдер дочь и подняла размер гонорара на 500 тысяч рублей.