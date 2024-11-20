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14:46, 20 ноября 2024Культура

Любовь Успенская добавила в райдер дочь

Mash: певица Любовь Успенская включила дочь в райдер после ее пропажи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская добавила в райдер дочь Татьяну Плаксину после ее пропажи в октябре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнительница подняла размер своего гонорара на 500 тысяч рублей, теперь стоимость ее выступления составляет 4 миллиона рублей. Участие Успенской в мероприятии в Турции обойдется заказчикам в 50 тысяч евро (около 5,3 миллиона рублей), в Дубае — 60 тысяч евро (около 6,3 миллиона рублей).

В райдере певицы указано проживание в гостинице по системе Ultra All Inclusive для нее и дочери, три билета в бизнес-класс, два в эконом, оплата госпошлины за перевозку собаки и расходы по уходу за йоркширским терьером. Артистка ожидает, что ее встретит водитель на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, проживать она готова только в президентском люксе.

В гримерке Успенская хочет видеть фруктовую тарелку и элитный алкоголь. Уточняется, что если хотя бы один из пунктов райдера не будет выполнен, то концерт отменяется.

Ранее Любовь Успенская показала видео, на котором Татьяна Плаксина играет ей на рояле.

В октябре певица заявила об исчезновении дочери.

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