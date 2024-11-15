Любовь Успенская опубликовала видео с дочерью

Любовь Успенская поделилась семейной идиллией с дочерью, выложив милое видео

Певица Любовь Успенская показала видео, на котором ее дочь Татьяна Плаксина играет ей на рояле. Ролик артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка сыграла для знаменитой мамы произведение Шопена, ее любимого композитора, а сама Успенская обратилась к дочери «моя Танечка». Впрочем, не все восприняли происходящее как семейную идиллию. Некоторые комментаторы посчитали, что видео — попытка Любови изобразить примирение с дочерью и сделано, чтобы отвлечь внимание общественности от их недавнего скандала.

В октябре Успенская внезапно для фанатов заявила, что Татьяну могли похитить из-за ее поездок в новые регионы России. Через несколько дней дочь певицы нашлась в Израиле, где гостила у своего друга. Далее Плаксина выложила несколько пугающих видеозаписей, на которых то обвиняла и оскорбляла артистку, то признавалась ей в любви и благодарила за заботу.

Ранее сообщалось, что дочь Успенской заявила об изнасиловании в реабилитационной клинике, где проходила лечение.