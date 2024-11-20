Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 20 ноября 2024Бывший СССР

Настроения в спецслужбах Украины сравнили с немецкими в 1944 году

Прозоров: настроения в спецслужбах Украины напоминают о Берлине в 1944 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сотрудники украинских спецслужб понимают, что противостояние с Россией проиграно, но стараются не думать об этом, что напоминает аналогичные настроения в Берлине в 1944 году. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».

«Я некоторую информацию черпаю изнутри организаций, и у меня все больше и больше складывается мнение, что там ситуация такая, как в Берлине где-то в 1944 году. Умом все понимают, что война проиграна, и дело движется к финалу, но гонят от себя эту мысль», — сказал он.

По словам экс-сотрудника СБУ, представители украинских спецслужб стараются не задумываться о плачевном положении Киева, чтобы не сойти с ума от осознания бессмысленности всего произошедшего и не признаваться самим себе в совершенной ошибке.

Ранее экс-полковник СБУ Александр Мазур заявил, что украинские силовики пытали людей в Покровске в Донецкой народной республике (ДНР). Он рассказал, что пыточные камеры обустроили в подвале здания полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о разрешении США бить Storm Shadow вглубь России

      Эрдоган назвал решение Байдена по ударам вглубь России разжиганием конфликта

      Боец СВО наказал позвонивших ему на передовую коллекторов

      Александр Петров запросил многомиллионную сумму за рекламу

      Бывший российский прокурор получила срок за сбыт наркотиков

      Стала известна доля принудительно мобилизованных в ВСУ

      Настроения в спецслужбах Украины сравнили с немецкими в 1944 году

      Россиянин предстанет перед судом за расправу над двумя пенсионерками 20 лет назад

      Девятилетняя россиянка получила тяжелые травмы из-за нападения домашнего кота

      В России анонсировали создание временных администраций в занятых ВС населенных пунктах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше