Настроения в спецслужбах Украины сравнили с немецкими в 1944 году

Прозоров: настроения в спецслужбах Украины напоминают о Берлине в 1944 году

Сотрудники украинских спецслужб понимают, что противостояние с Россией проиграно, но стараются не думать об этом, что напоминает аналогичные настроения в Берлине в 1944 году. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».

«Я некоторую информацию черпаю изнутри организаций, и у меня все больше и больше складывается мнение, что там ситуация такая, как в Берлине где-то в 1944 году. Умом все понимают, что война проиграна, и дело движется к финалу, но гонят от себя эту мысль», — сказал он.

По словам экс-сотрудника СБУ, представители украинских спецслужб стараются не задумываться о плачевном положении Киева, чтобы не сойти с ума от осознания бессмысленности всего произошедшего и не признаваться самим себе в совершенной ошибке.

Ранее экс-полковник СБУ Александр Мазур заявил, что украинские силовики пытали людей в Покровске в Донецкой народной республике (ДНР). Он рассказал, что пыточные камеры обустроили в подвале здания полиции.