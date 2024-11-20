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10:05, 20 ноября 2024Наука и техника

Обнаружен уникальный древнеегипетский символ

Journal of Egyptian Archaeology: обнаружен древнеегипетский знак зодиака
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Linda Evans, Fred Hardtke, Wouter Claes

Австралийские исследователи из Университета Маккуори сделали важное открытие в области египетского наскального искусства. Они обнаружили, что один из петроглифов в местности Эль-Хош может представлять собой знак зодиака Козерог. Эти результаты были опубликованы в журнале Journal of Egyptian Archaeology.

Открытие петроглифа, изображающего зодиакальный символ, является уникальным, так как такие изображения ранее не встречались в египетском наскальном искусстве. Исследователи предполагают, что данный символ связан с астрологией и мог быть важным элементом навигации или мифологии региона. Его нахождение вместе с другим необычным изображением — хамелеоном — делает находку особенно интересной.

Для обнаружения и изучения петроглифа ученые проводили полевые работы в районе Эль-Хош. Специалисты подробно анализировали изображения, сравнивали их с известными мифологическими и астрологическими символами, что позволило сделать вывод о вероятной принадлежности изображения к зодиаку Козерог. Важным аспектом исследования было изучение истории знаков зодиака и их проникновения в египетскую культуру.

Согласно данным исследования, изображение петроглифа можно отнести к греко-римскому периоду, когда зодиакальные символы уже были известны в Египте. Исследователи отмечают, что Козерог как символ был связан с шумерским богом Энки и его позднейшими проявлениями в Месопотамии, откуда зодиакальные представления могли проникнуть в Египет через Грецию и Рим.

Обнаруженное изображение обладает приметами, характерными для ранних изображений Козерога, в том числе прямым хвостом, который отличает его от более поздних римских версий. Это позволяет ученым датировать петроглиф периодом до второго века нашей эры. В дополнение к этому в Эль-Хош были найдены другие примеры наскального искусства с греко-римскими мотивами, что подтверждает временные рамки.

Таким образом, петроглиф Козерога в Эль-Хош может быть ранним свидетельством распространения зодиакальных символов в Египте. Исследователи считают, что этот символ мог быть создан в греко-римский период и использовался как элемент астрологической символики либо для навигации, либо в связи с мифологическими представлениями того времени.

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