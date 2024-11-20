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09:09, 20 ноября 2024Ценности

Обнаженный мужской пупок вошел в моду

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for LACMA

В моду вошел обнаженный мужской пупок и предметы гардероба, которые его оголяют. Об этом пишет французская версия Vogue.

Речь идет о кроп-топах, укороченных или подвернутых рубашках и куртках, а также о брюках с заниженной талией. Отмечается, что данные вещи продемонстрировали на показах многие известные бренды — Prada, Loewe, Balenciaga и Dries Van Noten.

Кроме того, в подобных образах стали появляться на публике знаменитости, в том числе ирландский актер Пол Мескал и австралийский певец и видеоблогер Трой Сиван.

В августе российских мужчин призвали отказаться от узких джинсов.

Вот это герой!
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