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00:43, 20 ноября 2024Бывший СССР

Пленный раскрыл обман командования ВСУ

Пленный Шпилевой: командование ВСУ отправило бойцов «в один конец»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Baz Ratner / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило мобилизованных бойцов «в один конец», не проводя необходимой боевой подготовки. Об обмане рассказал пленный украинский военнослужащий Виктор Шпилевой, его слова приводит Минобороны России в своем Telegram-канале.

По словам мужчины, он пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) для обновления данных, где ему выдали повестку и отправили в зону боевых действий без подготовки.

«Привезли нас ночью в село Шевченко, сказали, что будем отдыхать, а потом передумали. Сказали, что людей не хватает и надо на позиции. Быстро выкинули наши вещи, и БПМ умчалась. Нас дроном перевели через пути и сказали окапываться. Поняли, что шансов нет», — рассказал Шпилевой.

По его словам, под постоянным огнем бойцы не смогли оборудовать позицию. Пленный подчеркнул, что командование отправило их «в один конец».

Ранее пленный офицер, командир 3-го взвода 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Долматов рассказал, что украинские бойцы близ Курахово деморализованы ввиду больших потерь.

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