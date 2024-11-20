Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило мобилизованных бойцов «в один конец», не проводя необходимой боевой подготовки. Об обмане рассказал пленный украинский военнослужащий Виктор Шпилевой, его слова приводит Минобороны России в своем Telegram-канале.
По словам мужчины, он пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) для обновления данных, где ему выдали повестку и отправили в зону боевых действий без подготовки.
«Привезли нас ночью в село Шевченко, сказали, что будем отдыхать, а потом передумали. Сказали, что людей не хватает и надо на позиции. Быстро выкинули наши вещи, и БПМ умчалась. Нас дроном перевели через пути и сказали окапываться. Поняли, что шансов нет», — рассказал Шпилевой.
По его словам, под постоянным огнем бойцы не смогли оборудовать позицию. Пленный подчеркнул, что командование отправило их «в один конец».
Ранее пленный офицер, командир 3-го взвода 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Долматов рассказал, что украинские бойцы близ Курахово деморализованы ввиду больших потерь.