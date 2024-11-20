Пленный Шпилевой: командование ВСУ отправило бойцов «в один конец»

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило мобилизованных бойцов «в один конец», не проводя необходимой боевой подготовки. Об обмане рассказал пленный украинский военнослужащий Виктор Шпилевой, его слова приводит Минобороны России в своем Telegram-канале.

По словам мужчины, он пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) для обновления данных, где ему выдали повестку и отправили в зону боевых действий без подготовки.

«Привезли нас ночью в село Шевченко, сказали, что будем отдыхать, а потом передумали. Сказали, что людей не хватает и надо на позиции. Быстро выкинули наши вещи, и БПМ умчалась. Нас дроном перевели через пути и сказали окапываться. Поняли, что шансов нет», — рассказал Шпилевой.

По его словам, под постоянным огнем бойцы не смогли оборудовать позицию. Пленный подчеркнул, что командование отправило их «в один конец».

Ранее пленный офицер, командир 3-го взвода 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Долматов рассказал, что украинские бойцы близ Курахово деморализованы ввиду больших потерь.