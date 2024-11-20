Полиция изъяла более 26 килограммов марихуаны у жителя российского города

В Правдинске Калининградской области полиция изъяла у жителя более 26 килограммов марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков.
В ведомстве пояснили, что получили оперативную информацию о том, что у жителя Правдинска могут храниться запрещенные вещества. На место выехали полицейские, которые нашли на чердаке частного дома и в нежилом помещении коробки, забитые веществом растительного происхождения, а также высушенные кусты конопли.
Хозяин дома заявил, что летом случайно нашел дикорастущую коноплю, собрал растения и хранил их в высушенном виде для собственного употребления. Мужчину взяли под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии силовики задержали школьного охранника по подозрению в наркоторговле.