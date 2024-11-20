Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:44, 20 ноября 2024Силовые структуры

Полиция изъяла более 26 килограммов марихуаны у жителя российского города

В Калининградской области полиция изъяла у жителя более 26 кг марихуаны
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Правдинске Калининградской области полиция изъяла у жителя более 26 килограммов марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков.

В ведомстве пояснили, что получили оперативную информацию о том, что у жителя Правдинска могут храниться запрещенные вещества. На место выехали полицейские, которые нашли на чердаке частного дома и в нежилом помещении коробки, забитые веществом растительного происхождения, а также высушенные кусты конопли.

Хозяин дома заявил, что летом случайно нашел дикорастущую коноплю, собрал растения и хранил их в высушенном виде для собственного употребления. Мужчину взяли под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии силовики задержали школьного охранника по подозрению в наркоторговле.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области. Жители показали, что происходит в регионе

      Следователи начали проверку после стрельбы из ракетницы в лицо молодому россиянину

      Известная рэперша прикрыла обнаженную грудь ракушками на фото

      Турист завел курортный роман в Дубае и оказался под угрозой 20 лет тюрьмы

      Учитель на уроке высказался о теракте на Крымском мосту и получил срок

      При обстреле со стороны ВСУ пострадала 15-летняя россиянка

      Названы самые вредные для мужчин продукты

      Во Франции запустили процедуру отрешения Макрона от власти

      Подтверждены сроки выхода iPhone SE

      Минобороны показало работу систем ПВО в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше