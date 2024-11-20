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04:15, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

Порнорежиссер развеяла популярный миф о секс-индустрии

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Порнорежиссер и продюсер Келли Холланд развеяла популярный миф о секс-индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео доступно на YouTube.

Холланд опровергла распространенное мнение людей о том, что секс-индустрия является сферой, которой свойственно женоненавистничество. «Люди, которые считают так, по моему мнению, сами дискриминируют женщин. Они убеждены в том, что женщины — глупые, открытые ко всему и слабые», — отметила режиссер фильмов для взрослых.

По мнению Холланд, общество недооценивает интеллект и свободу женщин, работающих в секс-сфере. «Они не бездумные жертвы, которым удалили мозг хирургическим путем», — подчеркнула она.

Ранее порнозвезда Луна Стар развеяла распространенные стереотипы о работе в секс-индустрии. Она заявила, что, вопреки утверждениями многих людей, работники порноиндустрии — это не травмированные люди.

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