Посольство США в Киеве опровергло связь своего закрытия с ядерной риторикой Кремля

Посольство США в Киеве: закрытие не связано с ядерной риторикой Кремля

Предупреждение и закрытие посольства США в Киеве не связано с усилением ядерной риторики Кремля. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на источники в дипмиссии.

«Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы комбинированного нападения с беспилотников и ракет, как это произошло недавно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сотрудничая с украинскими партнерами», — заявил собеседник издания.

В ведомстве добавили, что США не видят никаких оснований для корректировки собственной ядерной позиции, но будут продолжать призывать Россию прекратить «воинственную риторику».

Ранее посольство США в Киеве объявило о своем закрытии на фоне сообщений о якобы готовящейся массированной воздушной атаке на столицу. Сотрудники посольства были отправлены в укрытие.