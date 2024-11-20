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13:24, 20 ноября 2024Бывший СССР

Посольство США в Киеве опровергло связь своего закрытия с ядерной риторикой Кремля

Посольство США в Киеве: закрытие не связано с ядерной риторикой Кремля
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Предупреждение и закрытие посольства США в Киеве не связано с усилением ядерной риторики Кремля. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на источники в дипмиссии.

«Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы комбинированного нападения с беспилотников и ракет, как это произошло недавно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сотрудничая с украинскими партнерами», — заявил собеседник издания.

В ведомстве добавили, что США не видят никаких оснований для корректировки собственной ядерной позиции, но будут продолжать призывать Россию прекратить «воинственную риторику».

Ранее посольство США в Киеве объявило о своем закрытии на фоне сообщений о якобы готовящейся массированной воздушной атаке на столицу. Сотрудники посольства были отправлены в укрытие.

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