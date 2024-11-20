Причастного к подрыву в Калининграде гражданина ФРГ поместили под стражу

ФСБ: прибывший для теракта на объекте ТЭК гражданин ФРГ арестован

Суд поместил под стражу гражданина ФРГ, 57-летнего Николая Гайдука, причастного к подрыву в Калининграде и прибывшего для новой диверсии на объекте энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В отношении гражданина Германии возбуждено дело по части 2 статьи 205 («Террористический акт») и части 1.1 статьи 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ») УК РФ.

Установлено, что в марте 2024 года немец был причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления. Он снова попытался въехать в Калининградскую область из Польши для совершения диверсии на объектах энергетики, но его Ford Focus остановили. Из машины изъяли жидкое взрывчатое вещество.

Задание совершить подрыв и компоненты для самодельного взрывного устройства Гайдук получил от гражданина Украины Александра Жорова, имеющего вид на жительство в Германии.