Прогноз по мировому потреблению газа пересмотрели

ФСЭГ: мировое потребление природного газа в 2024 году может вырасти на 2,3 %

В 2024 году мировое потребление природного газа может вырасти на 2,3 процента. Так предсказали по итогам Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), сообщает газета «Известия».

За девять месяцев потребление природного газа в основных странах-потребителях выросло на 2,8 процента в годовом выражении, до 1,798 триллиона кубометров. Спад в ЕС и Великобритании компенсировали увеличение потребления в Азии и Северной Америке. Поэтому в ФСЭГ пересмотрели свой изначальный прогноз.

«Этот пересмотр в первую очередь обусловлен более быстрым, чем ожидалось, увеличением потребления газа в ключевых странах-потребителях, на долю которых в совокупности приходится 60 процентов мирового спроса на газ», — добавили аналитики.

В сентябре ФСЭГ ожидала роста потребления на 1,5 процента, в октябре — на 2,2 процента. Теперь оценку повысили до 2,3 процента. В следующем году прирост мирового потребления природного газа ожидается на уровне года текущего — 2,3–2,5 процента, предположила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

В январе-августе этого года главными покупателями российского газа в Евросоюзе (ЕС) стали Франция, Венгрия и Испания. Россия поставила в регион газа на 9 миллиардов евро, при этом в этом году трубопроводный газ вновь стал главным в экспорте России. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на сжиженный природный газ (СПГ) — 4,4 миллиарда евро. Главным покупателем стала Франция — за восемь месяцев страна увеличила закупки на 30 процентов, до 1,9 миллиарда евро. Венгрия опустилась на второе место, сократив импорт почти на треть, до 1,6 миллиарда евро. Испания замкнула тройку лидеров с импортом в 1,4 миллиарда евро.

В сентябре Европейский союз заплатил за российский трубопроводный газ максимальную с февраля 2023 года сумму в 839,9 миллиона евро. Если сравнивать с августовскими показателями, то рост составил 30 процентов. Относительно сентября 2023 года сумма выросла на 36 процентов. Италия заплатила 315,5 миллиона евро, Венгрия 219,6 миллиона, Греция 166,9 миллиона, а Словакия 125,5 миллиона.