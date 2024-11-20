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04:11, 20 ноября 2024Россия

ПВО сбила беспилотники в еще одном российском регионе

Губернатор Никитин: ПВО сбила беспилотники в Новгородской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники в еще одном российском регионе. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

«Над Новгородской областью силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Жертв и пострадавших нет», — написал глава региона.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что в шести российских регионах было сбито 42 беспилотника. Больше всего дронов, а именно 32, ликвидировали в Брянской области.

Позднее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о пяти сбитых беспилотниках. Глава региона напомнил, что при обнаружении обломков дрона следует вызвать экстренные службы.

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