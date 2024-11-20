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03:30, 20 ноября 2024Россия

Пять беспилотников сбили в российском регионе

Губернатор Анохин: ПВО сбила пять беспилотников в Смоленской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороне (ПВО) сбила пять беспилотников в небе над Смоленской областью. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет. Также глава региона выложил памятку с порядком действий в случае обнаружения обломков беспилотника.

«Убедительная просьба, при обнаружении обломков летательных аппаратов, не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы по телефону 112», — напомнил Анохин.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что в шести российских регионах было сбито 42 беспилотника. Больше всего дронов, а именно 32, ликвидировали в Брянской области.

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