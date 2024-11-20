Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 20 ноября

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в среду, 20 ноября, местами в юго-западных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

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