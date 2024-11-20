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12:12, 20 ноября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 20 ноября
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в среду, 20 ноября, местами в юго-западных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее отдыхающий в Краснодарском крае российский турист испугался воя диких зверей в лесу, залез от страха на столб и не смог спуститься. 33-летний житель Тюменской области позвонил в экстренную службу Сочи и сказал, что боится нападения шакалов, поэтому забрался на указательный столб.

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