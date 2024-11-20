Россиянам рассказали о преимуществах шлака

В России предложили заменить дорогие удобрения шлаком от производства металлов

Доменный шлам и конвертерный шлак, являющиеся отходами от производства металлов, можно эффективно использовать в качестве удобрений для раскисления почвы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Университете науки и технологий МИСИС.

Российские ученые из МИСИС и Державинского университета объяснили, что доменный шлам содержит около 50 процентов железа, до семи процентов цинка, а также небольшое количество кальция, кремния, магния, алюминия и серы. В нем отсутствуют такие вредные компоненты, как свинец и мышьяк. Конвертерный шлак — это гранулы размером до трех миллиметров, в основном из соединений кальция, кремния и небольшого количества микроэлементов марганца, алюминия и магния. Такой состав делает отходы производства металлов выгодными.

В Европе и Японии практика использования подобных отходов насчитывает более 50 лет, рассказал кандидат технических наук, директор НОЦ энергоэффективности НИТУ МИСИС Денис Кузнецов.

Отмечается также, что обычно шлак складируется и хранится в отвалах, прудах-накопителях, что является проблемой для экологии. Если же его использовать в качестве удобрений, это поможет сократить количество накопленных отходов.

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