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15:33, 20 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали о преимуществах шлака

В России предложили заменить дорогие удобрения шлаком от производства металлов
Мария Черкасова

Фото: Ji-Elle / Wikimedia

Доменный шлам и конвертерный шлак, являющиеся отходами от производства металлов, можно эффективно использовать в качестве удобрений для раскисления почвы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Университете науки и технологий МИСИС.

Российские ученые из МИСИС и Державинского университета объяснили, что доменный шлам содержит около 50 процентов железа, до семи процентов цинка, а также небольшое количество кальция, кремния, магния, алюминия и серы. В нем отсутствуют такие вредные компоненты, как свинец и мышьяк. Конвертерный шлак — это гранулы размером до трех миллиметров, в основном из соединений кальция, кремния и небольшого количества микроэлементов марганца, алюминия и магния. Такой состав делает отходы производства металлов выгодными.

В Европе и Японии практика использования подобных отходов насчитывает более 50 лет, рассказал кандидат технических наук, директор НОЦ энергоэффективности НИТУ МИСИС Денис Кузнецов.

Отмечается также, что обычно шлак складируется и хранится в отвалах, прудах-накопителях, что является проблемой для экологии. Если же его использовать в качестве удобрений, это поможет сократить количество накопленных отходов.

Ранее ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске разработали технологию получения недорогой электроэнергии из продуктов производства обогатительных угольных фабрик и нефтяных компаний, твердых бытовых отходов, изношенных автомобильных шин и отходов различных производств.

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