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13:59, 20 ноября 2024Моя страна

Россиянка поймала гигантскую щуку

Жительница Новосибирска поймала гигантскую щуку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: 0x010C / Wikimedia

Жительница Новосибирска Надежда Бронникова поймала гигантскую щуку в Оби. Об этом она рассказала VN.ru.

По ее словам, щука весом 7,5 килограмма попалась ей в октябре. Затем в закрытие рыболовного сезона она поймала 6-килограммовую щуку.

«Но это не самые мои большие щуки! Были 10,5 и 13,1 килограмма. Рыбачу зимой и летом. У меня свой лодочный комплект с 15-сильным мотором и лодкой 450, но спина не всегда ему рада. Поэтому часто рыбачу с маленькой гребной лодки», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что рыбаки из Новосибирска поймали гигантскую щуку в одном из местных водоемов. Это второй за год крупный улов, размеры щуки совпадают с той, что поймали летом, она весит свыше 10 килограммов.

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