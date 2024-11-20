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16:45, 20 ноября 2024Ценности

Россиянкам назвали самую модную обувь для празднования Нового года

Стилист Леонова посоветовала надеть туфли из сатина или со стразами на Новый год
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стилист Мари Леонова назвала россиянкам самую модную обувь для празднования Нового года. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

Эксперт посоветовала отмечать грядущее торжество в туфлях на каблуках. Так, можно надеть лодочки или более креативные варианты, заявила специалистка. Среди них — фасоны на архитектурных каблуках или из сатина различных насыщенных тонов, например рубинового, сапфирового или изумрудного.

В то же время в тренде будут модели оттенков золотистый и серебристый металлик и со стразами. «Они добавят сияния любому образу, особенно в сочетании с лаконичным платьем или костюмом», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее в ноябре стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова перечислила самые модные цвета одежды для встречи 2025 года.

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