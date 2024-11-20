Россиянкам назвали самую модную обувь для празднования Нового года

Стилист Леонова посоветовала надеть туфли из сатина или со стразами на Новый год

Стилист Мари Леонова назвала россиянкам самую модную обувь для празднования Нового года. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

Эксперт посоветовала отмечать грядущее торжество в туфлях на каблуках. Так, можно надеть лодочки или более креативные варианты, заявила специалистка. Среди них — фасоны на архитектурных каблуках или из сатина различных насыщенных тонов, например рубинового, сапфирового или изумрудного.

В то же время в тренде будут модели оттенков золотистый и серебристый металлик и со стразами. «Они добавят сияния любому образу, особенно в сочетании с лаконичным платьем или костюмом», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее в ноябре стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова перечислила самые модные цвета одежды для встречи 2025 года.