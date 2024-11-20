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14:19, 20 ноября 2024Путешествия

Российская туристка улетела в отпуск в ОАЭ с почти просроченным загранпаспортом

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Россиянка из Москвы улетела в отпуск в ОАЭ с почти просроченным загранпаспортом. Об этом рассказала ее турагент в соцсетях, на что обратило внимание издание TourDom.

Уточняется, что срок действия документа туристки истекает 15 января, поэтому турагент решила оформить клиентке визу на ее второй паспорт — таджикский. Однако в московском аэропорту Шереметьево у женщины запросили российский загран. «Пограничники его унесли, потом вернули, и она благополучно улетела. По этому же документу клиентку пропустили и в аэропорту Абу-Даби», — поделилась турагент.

Ранее семья россиян из Благовещенска лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Из-за сорванной поездки россияне потеряли около 220 тысяч рублей, включая стоимость железнодорожных билетов.

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