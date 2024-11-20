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07:06, 20 ноября 2024Бывший СССР

Российские штурмовики окружили группы ВСУ с помощью тактики «волчьей охоты»

МО: штурмовики ВС России окружили группы ВСУ, используя тактику «волчьей охоты»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовые отряды группировки войск «Юг», освобождая населенные пункты на кураховском направлении, окружают группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) по тактике «волчьей охоты». Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что бойцы штурмовых отрядов разбиваются на небольшие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство. Затем постепенно кольцо сужается — это и не оставляет шансов солдатам ВСУ удерживать их укрепленные районы и бетонированные подземные позиции, побуждая сдаться в плен.

В ведомстве подчеркнули, что во время выполнения задач по освобождению населенных пунктов огневую поддержку штурмовым отрядам обеспечивает артиллерия и минометы, танки, а также ударные и разведывательные дроны.

Помимо этого, активно применяются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия вражеским беспилотникам.

Ранее в военном госпитале глава российского Министерства обороны Андрей Белоусов шепотом обратился к раненному в ходе спецоперации на Украине офицеру. Он пообещал ему «сделать все, что в наших силах».

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