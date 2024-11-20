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07:30, 20 ноября 2024Путешествия

Российский путешественник побывал в Африке и рассказал о любви местных к Путину

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Российский путешественник и тревел-блогер Вячеслав Зенин побывал в Африке и рассказал о любви местных жителей к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сказал в разговоре с «Лентой.ру».

Автор публикации отметил, что в африканских странах очень поддерживают Россию. «Как правило, когда ты говоришь местным, что ты из России, они очень радуются, — добавил он. — Называют Путина "красавчиком" и сильным лидером».

По словам Зенина, на самом деле в мире множество государств, где к России и ее правительству относятся очень хорошо.

Ранее этот же российский путешественник, посетивший почти 100 стран, назвал три худшие. Первую строчку в антирейтинге тревел-блогера занял Египет. Зенин подчеркнул, что в этой курортной республике ужасно относятся к туристам.

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