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11:59, 20 ноября 2024Силовые структуры

Российский студент заплатит 300 тысяч рублей за нежелание самому сдавать экзамен

В Якутии суд оштрафовал студента за дачу взятки преподавателю университета
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Якутии суд оштрафовал 35-летнего студента за дачу взятки старшему преподавателю университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ.

По данным ведомства, осужденный хотел успешно сдать сессию и для этого передал деньги старшему преподавателю и по совместительству руководителю заочной формы обучения одного из факультетов высшего учебного заведения железнодорожного транспорта. За вознаграждение преподаватель должен был выполнить контрольные работы за студента, допустить его к сдаче зачетов и поставить положительные оценки за их сдачу.

Отмечается, что сотрудника университета вскоре также будут судить.

Ранее стало известно, что в отношении четырех преподавателей Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана было возбуждено уголовное дело за поборы со студентов.

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