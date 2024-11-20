Российский студент заплатит 300 тысяч рублей за нежелание самому сдавать экзамен

В Якутии суд оштрафовал студента за дачу взятки преподавателю университета

В Якутии суд оштрафовал 35-летнего студента за дачу взятки старшему преподавателю университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ.

По данным ведомства, осужденный хотел успешно сдать сессию и для этого передал деньги старшему преподавателю и по совместительству руководителю заочной формы обучения одного из факультетов высшего учебного заведения железнодорожного транспорта. За вознаграждение преподаватель должен был выполнить контрольные работы за студента, допустить его к сдаче зачетов и поставить положительные оценки за их сдачу.

Отмечается, что сотрудника университета вскоре также будут судить.

Ранее стало известно, что в отношении четырех преподавателей Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана было возбуждено уголовное дело за поборы со студентов.