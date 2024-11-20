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12:45, 20 ноября 2024Экономика

Описано будущее рубля

Экономист Григорьев допустил рост доллара до 105 рублей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сейчас на неустойчивость рубля влияют некоторые факторы, и они будут продолжать действовать дальше, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он описал будущее рубля.

Во вторник, 19 ноября, Центральный банк России поднял официальный курс доллара выше 100 рублей. Валюта достигла этой отметки впервые с 10 октября 2023 года.

По словам экономиста, к концу года импорт традиционно растет, соответственно, увеличивается и спрос на валюту со стороны импортеров, что в сочетании с падением валютной выручки создает давление на рубль.

Кроме этого, в России существует достаточно устойчивый сегмент покупателей валюты, которые твердо уверены в том, что это более надежное вложение средств, чем рубли, что тоже создает достаточно существенный спрос, обозначил эксперт.

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Усиливает нестабильность на рынке и конъюнктурный фактор, связанный с геополитическим напряжением, убежден Григорьев. «Хотя это не подтверждают официальные лица США, но вроде бы действительно можно будет использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Конечно, это тоже всегда оказывает негативное влияние на рынок. Люди в панике начинают считать, что цены вырастут, рубль упадет, давайте скорее покупать валюту», — поделился он.

Это основные факторы, которые влияют на неустойчивость рубля в данный момент, и они будут продолжать действовать. Дальше вопрос в том, на сколько рубль может еще ослабеть. Я думаю, что он может сдвинуться выше ста, до 103-105. Но 100 рублей — это все-таки психологически очень важная граница, которая негативно действует на рынок и на население в целом. Поэтому, мне кажется, что власти постараются отрегулировать курс и не допустить его рост

Владимир Григорьевэкономист

Оказать стабилизирующее влияние на курс власти могут посредством указа президента о продаже валютной выручки экспортерами, считает экономист. Он напомнил, что правительство, являющееся исполнителем этого указа, получило право регулировать объем, который должны продавать компании. Сейчас это 40 процентов иностранной валюты, но власти могут поднять порог. «Думаю, подобные вещи могут произойти в ближайшее время», — заключил собеседник «Ленты.ру».

По словам аналитиков, курс доллара в районе 100 рублей является закономерным ввиду формирования дефицита валюты, происходящего в том числе на фоне сложностей с оплатой импорта.

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