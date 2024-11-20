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12:30, 20 ноября 2024Наука и техника

В старых iPhone отключат синхронизацию закладок

Apple отключит синхронизацию закладок браузера Safari в iOS 10
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Apple пообещала отключить некоторые функции браузера Safari для пользователей старых iPhone. Об этом сообщается на сайте компании.

Изменения коснутся пользователей смартфонов на базе iOS 10 и более старых операционных систем (ОС). На iPhone и iPad перестанет работать поддержка синхронизации вкладок браузера Safari между девайсами. «Вы не потеряете закладки, которые уже есть на ваших устройствах, и сможете создавать новые закладки на этих устройствах. Однако новые закладки не будут синхронизироваться», — пояснили в компании.

Представители Apple отметили, что это решение связано с оптимизацией работы облачного сервиса iCloud. Функция синхронизации закладок перестанет работать на старых устройства, не отвечающим минимальным системным требованиям, 18 декабря 2024 года.

В материале говорится, что пользователи iOS 10 должны обновить свой смартфон или планшет до более новой версии системы. Также чтобы и дальше пользоваться всеми функциями браузера Safari, можно перейти на новый девайс.

Ранее в Apple сообщили, что пользователи смартфонов на iOS 8 не смогут совершать резервного копирования. Также компания удалит все сохраненных ранее данные из iCloud.

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