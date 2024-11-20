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07:38, 20 ноября 2024Россия

Шесть беспилотников уничтожили в российском регионе

Губернатор Федорищев: шесть БПЛА уничтожили в Самарской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены над территорией Самарской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

Он отметил, что атаку удалось пресечь рано утром в среду, 20 ноября. В результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал, пояснил Федорищев. По данным главы Самарской области, значительных разрушений на земле также не было выявлено.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять дронов в Смоленской области. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

Губернатор региона Василий Анохин после инцидента опубликовал памятку для граждан с порядком действий в случае обнаружения обломков беспилотника.

Еще раньше в Минобороны доложили о том, что в шести российских регионах было сбито 42 беспилотника.

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