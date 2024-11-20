Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО

Совбез РФ: Шойгу в Сарове показали разработки ядерного центра в интересах СВО

Секретарю Совета безопасности России Сергею Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ, передает РИА Новости.

В ходе рабочего визита в Саров Нижегородской области Шойгу посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Там ему продемонстрировали экспозицию с новейшими разработками.

Также Шойгу побывал в подразделениях ядерного центра и ознакомился с итогами работы по лазерной тематике и суперкомпьютерных и других технологий, а также программой в обеспечении национальной безопасности. Помимо этого Секретарю Совбеза РФ представили задачи центра на 2025 год.

Ранее стало известно, что в научно-производственном центре (НПЦ) «Ушкуйник» обратились к советским архивам в поисках новых идей для специальной военной операции (СВО). Об этом заявил гендиректор организации Алексей Чадаев.