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16:58, 20 ноября 2024Россия

Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО

Совбез РФ: Шойгу в Сарове показали разработки ядерного центра в интересах СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Секретарю Совета безопасности России Сергею Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ, передает РИА Новости.

В ходе рабочего визита в Саров Нижегородской области Шойгу посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Там ему продемонстрировали экспозицию с новейшими разработками.

Также Шойгу побывал в подразделениях ядерного центра и ознакомился с итогами работы по лазерной тематике и суперкомпьютерных и других технологий, а также программой в обеспечении национальной безопасности. Помимо этого Секретарю Совбеза РФ представили задачи центра на 2025 год.

Ранее стало известно, что в научно-производственном центре (НПЦ) «Ушкуйник» обратились к советским архивам в поисках новых идей для специальной военной операции (СВО). Об этом заявил гендиректор организации Алексей Чадаев.

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