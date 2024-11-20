Силовики начали розыск двух напавших на россиянина с ножом иностранцев

В Московской области двое иностранцев напали с ножом на мужчину

В Московской области силовики ищут двух иностранцев, напавших с ножом на мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, ночью 19 ноября двое иностранцев находились на детской площадке в поселке Дрожжино, где напали на местного жителя с ножом.

Пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Оперативники устанавливают всех причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что россиянка во время конфликта ударила ножом свекровь и заступившегося за нее сына.

