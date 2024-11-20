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00:33, 20 ноября 2024Наука и техника

SpaceX спрогнозировала 400 запусков Starship за 4 года

Президент SpaceX: в течение следующих 4 лет возможны 400 пусков Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Не исключено, что в течение следующих 4 лет SpaceX произведет 400 запусков многоразовой транспортной системы Starship. О соответствующем прогнозе президента и операционного директора компании Гвинн Шотвелл сообщает издание ArsTechnica.

По словам руководителя, в ближайшее время Starship достигнет переломного момента, заключающегося в переходе от экспериментальной к серийной ракете. «Мы только что перевалили за 400 запусков [ракет семейства] Falcon, и я не удивлюсь, если в течение следующих четырех лет мы выполним 400 запусков Starship», — заявила Шотвелл на конференции Baron Investment Conference в Нью-Йорке.

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Президент заметила, что компания в запусках ближайших лет планирует постепенно заменять Falcon 9 и Falcon Heavy на Starship. По оценке Шотвелл, корабль Dragon будет использоваться еще шесть-восемь лет, после чего его также сменит Starship.

В октябре издание SpaceNews привело заявление компании Rocket Factory Augsburg (RFA), согласно которому при текущей ситуации европейская ракетостроительная отрасль никогда не сможет догнать SpaceX.

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